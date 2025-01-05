АПЛ: "Ливерпуль" потерял очки в домашнем матче против "МЮ"

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу.

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, игру судил главный арбитр Майкл Оливер.

На 52-й минуте защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес открыл счет, ему ассистировал хавбек Бруно Фернандеш. Ответный мяч "Ливерпуля" спустя семь минут забил нападающий Коди Гакпо. На 70-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мохамед Салах. На 80-й минуте Амад Диалло забил второй мяч "Манчестер Юнайтед".

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет "Ливерпуль", у которого 46 очков после 19 матчей. "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.