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АПЛ: "Ливерпуль" потерял очки в домашнем матче против "МЮ"

АПЛ: "Ливерпуль" потерял очки в домашнем матче против "МЮ" "Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу.
Футбол
5 января 2025 г. 22:31
АПЛ: Ливерпуль потерял очки в домашнем матче против МЮ

"Ливерпуль" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в матче 20-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле, игру судил главный арбитр Майкл Оливер.

На 52-й минуте защитник "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес открыл счет, ему ассистировал хавбек Бруно Фернандеш. Ответный мяч "Ливерпуля" спустя семь минут забил нападающий Коди Гакпо. На 70-й минуте хозяева поля получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Мохамед Салах. На 80-й минуте Амад Диалло забил второй мяч "Манчестер Юнайтед".

Турнирную таблицу АПЛ сезона-2024/2025 возглавляет "Ливерпуль", у которого 46 очков после 19 матчей. "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место, заработав 23 очка за 20 игр.

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Версия на азербайджанском языке “Liverpul” doğma meydanında “Mançester Yunayted”ə qalib gələ bilməyib

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