АПЛ: «Ливерпуль» переиграл «Арсенал»

«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии - 2:0.

«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в перенесенном матче 27-го тура чемпионата Англии - 2:0.

Как передает Report , игра прошла в Лондоне.

В первом тайме голов забито не было. После перерыва Диогу Жота открыл счет. После гола португальца на поле вышел Роберту Фирмино, которые спустя несколько минут увеличил преимущество «красных».

«Ливерпуль» остался на втором месте в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» располагается на четвертой строчке.

Отметим, что лидирует в таблице «Манчестер Сити», который набрал 70 очков и на одно очко опережает команду Юргена Клоппа.