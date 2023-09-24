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АПЛ: "Ливерпуль" одержал пятую победу подряд, в лондонском дерби зафиксирована ничья

АПЛ: "Ливерпуль" одержал пятую победу подряд, в лондонском дерби зафиксирована ничья "Ливерпуль" одержал победу со счетом 3:1 над "Вест Хэмом" в матче 6-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), "Арсенал" в лондонском дерби сыграл вничью с "Тоттенхэмом".
Футбол
24 сентября 2023 г. 20:11
АПЛ: Ливерпуль одержал пятую победу подряд, в лондонском дерби зафиксирована ничья

"Ливерпуль" одержал победу со счетом 3:1 над "Вест Хэмом" в матче 6-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), "Арсенал" в лондонском дерби сыграл вничью с "Тоттенхэмом".

Как передает Report, в составе красных Мохамед Салах реализовал пенальти на 16-й минуте встречи, еще по голу забили Дарвин Нуньес (60-я минута) и Диогу Жота (85-я минута). Гол полузащитника "Ливерпуля" Кертиса Джонса на 45+1-й минуте игры был отменен после просмотра ВАР из-за офсайда. У "железных" отличился Джаррод Боуэн (42-я минута).

Команда Юргена Клоппа одержала пятую победу подряд в текущем сезоне. Этот результат позволил "мерсисайдцам" подняться на 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, у них в активе 16 очков."Вест Хэм" с 10 очками расположился на 7-й строчке.

В игре между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" также было забито 4 мяча, каждая команда отличилась по два раза, при этом в составе гостей Сон Хын Мин оформил дубль (42-я и 55-я минуты). За "канониров" отличился Кристиан Ромеро на 26-й минуте и Букайо Сака на 54-й минуте.

Оба клуба набрали 14 очков и делят 4-5 места, причем "Тоттенхэм" опережает красно-белых соперников по дополнительным показателям.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” ardıcıl 5-ci qələbəsini qazanıb, London derbisində heç-heçə olub

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