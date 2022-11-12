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АПЛ: «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон»

АПЛ: «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» 12 ноября состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Саутгемптон».
Футбол
12 ноября 2022 г. 23:50
АПЛ: «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон»

12 ноября состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Саутгемптон».

Как передает Report, встреча проходила на стадионе «Энфилд».

Хозяева быстро вышли вперёд благодаря голу Роберто Фирмино на шестой минуте. Через три минуты «святые» сравняли – отличился Че Адамс с передачи Джеймса Уорда-Прауса. На 21-й минуте уругвайский нападающий Дарвин Нуньес снова вывел мерсисайдцев вперёд. На 42-й минуте Нуньес оформил дубль, благодаря чему укрепил преимущество своей команды. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Отметим, что благодаря этой победе «Ливерпуль» набрал 22 очка поднялся на шестое место турнирной таблицы. «Саутгемптон», у которого 12 очков, опустился на 19-ю строчку в зону вылета.

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