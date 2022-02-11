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АПЛ: «Ливерпуль» обыграл «Лестер»

АПЛ: «Ливерпуль» обыграл «Лестер» 11 февраля состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».
Футбол
11 февраля 2022 г. 01:43
АПЛ: «Ливерпуль» обыграл «Лестер»

11 февраля состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Как передает Report, команды играли на стадионе «Энфилд».

Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 34-й минуте забил Диогу Жота. За 4 минуты до конца основного времени Жота получил мяч в середине штрафной и пробил низом под дальнюю штангу.

В английской Премьер-лиге на втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 51 очко. «Лестер» занимает 12-е место. В следующем туре подопечные Клоппа сыграют против "Бёрнли" на выезде. Следующую игру "Лестер" проведет против "Вест Хэма".

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