АПЛ: «Ливерпуль» обыграл «Лестер»

11 февраля состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

11 февраля состоялся матч 24-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Лестером».

Как передает Report, команды играли на стадионе «Энфилд».

Противостояние завершилось со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Счёт в игре на 34-й минуте забил Диогу Жота. За 4 минуты до конца основного времени Жота получил мяч в середине штрафной и пробил низом под дальнюю штангу.

В английской Премьер-лиге на втором месте в турнире располагается «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа набрали 51 очко. «Лестер» занимает 12-е место. В следующем туре подопечные Клоппа сыграют против "Бёрнли" на выезде. Следующую игру "Лестер" проведет против "Вест Хэма".