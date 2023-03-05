О нас

АПЛ: "Ливерпуль" нанес "МЮ" самое крупное поражение за последние 92 года

АПЛ: "Ливерпуль" нанес "МЮ" самое крупное поражение за последние 92 года "Ливерпуль" со счетом 7:0 победил "Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
5 марта 2023 г. 22:27
АПЛ: Ливерпуль нанес МЮ самое крупное поражение за последние 92 года

"Ливерпуль" со счетом 7:0 победил "Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла в воскресенье на стадионе "Энфилд".

Голы забили Коди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47, 75), Мохаммед Салах (66, 83), Роберто Фирмино (88).

Салах забил 129 голов в составе "Ливерпуля" в чемпионатах Англии и поднялся на шестое место по этому показателю, обойдя Робби Фаулера. Лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в чемпионатах страны является Иан Раш (229 голов), далее идут Роджер Хант (244), Гордон Ходжсон (233), Билли Лидделл (215) и Стивен Джеррард (186).

"Манчестер Юнайтед" четвертый раз в истории уступил 0:7, ранее команда с таким же счетом проигрывала "Блэкберну" (1926 год), "Астон Вилле" (1930) и "Вулверхэмптону" (1931). Этот результат является крупнейшим поражением в истории клуба.

"Ливерпуль" благодаря победе поднялся на пятое место в таблице чемпионата Англии, подопечные Юргена Клоппа набрали 42 очка. "Манчестер Юнайтед" идет третьим с 49 очками.

Турнирную таблицу возглавляет "Арсенал", в активе которого 63 очка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Mançester Yunayted” son 92 ildə ilk dəfə 0:7 hesabı ilə məğlub olub

Самое читаемое

Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
Президент Ирака прибыл с визитом в Азербайджан
1 марта 2023 г. 16:59
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
СМИ: начальник вокзала в Греции направил навстречу друг другу столкнувшиеся поезда
1 марта 2023 г. 21:17
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
Ильхам Алиев: Придаем особое значение всестороннему развитию азербайджано-болгарских отношений
3 марта 2023 г. 12:03
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
В Афинах пять полицейских получили ранения в ходе стычек с анархистами
4 марта 2023 г. 05:42
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
В ФРС высказались относительно планов повышения целевого показателя инфляции
27 февраля 2023 г. 21:36
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
Глава МИД РФ: ЕС злоупотребляет своими отношениями с Азербайджаном и Арменией
28 февраля 2023 г. 14:11
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
В Мингячевире хирург забыл марлевый тампон в животе пациентки
28 февраля 2023 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi