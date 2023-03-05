АПЛ: "Ливерпуль" нанес "МЮ" самое крупное поражение за последние 92 года

"Ливерпуль" со счетом 7:0 победил "Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Ливерпуль" со счетом 7:0 победил "Манчестер Юнайтед" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла в воскресенье на стадионе "Энфилд".

Голы забили Коди Гакпо (43-я и 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47, 75), Мохаммед Салах (66, 83), Роберто Фирмино (88).

Салах забил 129 голов в составе "Ливерпуля" в чемпионатах Англии и поднялся на шестое место по этому показателю, обойдя Робби Фаулера. Лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в чемпионатах страны является Иан Раш (229 голов), далее идут Роджер Хант (244), Гордон Ходжсон (233), Билли Лидделл (215) и Стивен Джеррард (186).

"Манчестер Юнайтед" четвертый раз в истории уступил 0:7, ранее команда с таким же счетом проигрывала "Блэкберну" (1926 год), "Астон Вилле" (1930) и "Вулверхэмптону" (1931). Этот результат является крупнейшим поражением в истории клуба.

"Ливерпуль" благодаря победе поднялся на пятое место в таблице чемпионата Англии, подопечные Юргена Клоппа набрали 42 очка. "Манчестер Юнайтед" идет третьим с 49 очками.

Турнирную таблицу возглавляет "Арсенал", в активе которого 63 очка.