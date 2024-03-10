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АПЛ: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в матче 28-го тура

АПЛ: "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в матче 28-го тура В Английской премьер-лиге прошел центральный матч 28-го тура, в котором встречались "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Футбол
10 марта 2024 г. 22:19
АПЛ: Ливерпуль и Манчестер Сити сыграли вничью в матче 28-го тура

В Английской премьер-лиге прошел центральный матч 28-го тура, в котором встречались "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Как передает Report, игра прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и закончилась ничейным результатом — 1:1, судил встречу Майкл Оливер.

Счёт на 24-й минуте открыли гости, в их составе отличился защитник Джон Стоунз. Хозяева сравняли счёт на 50-й минуте, с пенальти забил Алексис Мак Аллистер.

После 28 туров чемпионата Англии "Ливерпуль" набрал 64 очка и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей АПЛ "Манчестер Сити" заработал 63 очка и располагается на третьей строчке.

Лидирует в турнирной таблице (по дополнительным показателям - ред.) лондонский "Арсенал", у которого также 64 очка.

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