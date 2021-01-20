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АПЛ: "Лестер" победил "Челси" и возглавил турнирную таблицу

АПЛ: "Лестер" победил "Челси" и возглавил турнирную таблицу В Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" состоялся центральный матч 18-го тура АПЛ "Лестер Сити" - "Челси".
Футбол
20 января 2021 г. 02:44
АПЛ: Лестер победил Челси и возглавил турнирную таблицу

В Лестере на стадионе "Кинг Пауэр" состоялся центральный матч 18-го тура АПЛ "Лестер Сити" - "Челси".

Как передает Report, встреча завершилась победой хозяев - 2:0.

Счет был открыт на 6-й минуте матча - после розыгрыша углового полузащитник Онинье Ндиди отправил мяч в сетку ворот.

На 41-й минуте «лисы» увеличили преимущество. После длинной передачи от центра поля в штрафную "Челси" Джейми Варди в борьбе с защитником синих Антонио Рюдигером не добрался до мяча, но первым на подборе был полузащитник хозяев Джеймс Мэддисон, который ударом в касание отправил мяч точно в цель.

"Лестер" набрал в 19 матчах 38 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. "Челси" (29) - на 8-м месте.

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Версия на азербайджанском языке "Lester" "Çelsi"yə qalib gələrək İngiltərə Premyer Liqasının lideri oldu

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