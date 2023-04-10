АПЛ: Лайнсмен ударил локтем Робертсона в перерыве матча "Ливерпуль" - "Арсенал"

Небывалый инцидент произошел по окончании первого тайма матча чемпионата Англии (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Защитник "красных" Энди Робертсон обвинил лайнсмена Константина Хацидакиса в том, что тот ударил его локтем в горло.

Небывалый инцидент произошел по окончании первого тайма матча чемпионата Англии (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Арсеналом". Защитник "красных" Энди Робертсон обвинил лайнсмена Константина Хацидакиса в том, что тот ударил его локтем в горло.

Как передает Report, фото, которые, пусть и в плохом качестве, были опубликованы после поединка, демонстрируют, что движение локтем действительно было.

После встречи главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп был немногословен: "Я не видел эпизод. Если это произошло, фотографии скажут сами за себя".

Организация Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), которая занимается судейством в английском футболе, заявила, что расследует инцидент:

"PGMOL известно об инциденте с участием помощника судьи Константина Хацидакиса и защитника "Ливерпуля" Эндрю Робертсона в перерыве матча "Ливерпуль" - "Арсенал" на "Энфилде". Детально рассмотрим этот вопрос после завершения игры".