О нас
Report Georgia
Аудио новости

АПЛ: Курьезный гол принес "Эвертону" победу над "Арсеналом"

АПЛ: Курьезный гол принес "Эвертону" победу над "Арсеналом" В первом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" проиграл "Эвертону"
Футбол
24 апреля 2021 г. 01:39
АПЛ: Курьезный гол принес Эвертону победу над Арсеналом

В первом матче 33-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Арсенал" проиграл "Эвертону".

Как передает Report, встреча прошла в столице Великобритании на стадионе "Эмирейтс" при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч в собственные ворота отправил немецкий голкипер "Арсенала" Бернд Лено на 76-й минуте встречи.

После этой победы подопечные Карло Анчелотти набрали 52 очка и закрепились на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

"Канониры" с 46 баллами сохранили за собой девятую позицию.

Следующий матч команда под руководством Микеля Артеты проведет в Испании против "Вильярреала" в рамках полуфинального поединка Лиги Европы сезона-2020/21.

Ливерпульская команда же 1 мая на арене "Гудисон Парк" встретится с бирмингемской "Астон Виллой".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Arsenal" öz meydanında "Everton"a uduzdu

Новости партнеров

Самое важное

Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
Огтай Ширалиев освобожден от должности министра здравоохранения
23 апреля 2021 г. 16:37
Президент подписал распоряжение по улучшению водоснабжения ряда районов
Президент подписал распоряжение по улучшению водоснабжения ряда районов
23 апреля 2021 г. 16:23
Министр: Азербайджан и Армения работают над открытием транспортных и энергетических коридоров
Министр: Азербайджан и Армения работают над открытием транспортных и энергетических коридоров
23 апреля 2021 г. 15:24
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
В ММ обсудят формирование нового состава ЦИК - названа дата - ЭКСКЛЮЗИВ
23 апреля 2021 г. 11:45
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента Туристического комплекса грязевых вулканов
22 апреля 2021 г. 19:35
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Минкультуры о восстановлении Дома-музея Бюльбюля в Шуше
Минкультуры о восстановлении Дома-музея Бюльбюля в Шуше
22 апреля 2021 г. 18:44
ПАСЕ приняла резолюцию в связи с освобождением Алексея Навального
ПАСЕ приняла резолюцию в связи с освобождением Алексея Навального
22 апреля 2021 г. 14:12
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
ГПС: Армения совершила провокации на границе с Азербайджаном
22 апреля 2021 г. 12:39
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
Главврач больницы модульного типа МЧС Азербайджана арестован
22 апреля 2021 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi