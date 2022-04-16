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АПЛ: Хет-трик Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем»

АПЛ: Хет-трик Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем» «Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Норвич» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2.
Футбол
16 апреля 2022 г. 20:49
АПЛ: Хет-трик Роналду принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Норвичем»

«Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Норвич» в матче 33-го тура чемпионата Англии со счетом 3:2.

Как передает Report, хет-трик в составе «Юнайтед» сделал нападающий Криштиану Роналду.

Победный гол португалец забил со штрафного удара. Это первый гол Роналду за десять ударов со штрафного в «МЮ».

Отметим, что 37-летний Роналду во второй раз в этом сезоне сделал хет-трик в матче за «Манчестер Юнайтед». Ранее он забил три гола «Тоттенхэму» (3:2).

«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич» остается на последней, 20-й строчке (21 очко).

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Yunayted" Ronaldunun het-triki sayəsində qələbə qazanıb

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