АПЛ: Гранды потеряли очки в матчах 21-го тура

Франция за всю свою историю еще никогда не имела столь большого внешнего госдолга.

Основные претенденты на звание чемпиона Англии по футболу сезона 2024/2025 потеряли очки в матчах 21-го тура.

Как сообщает Report , встречи проводились в ночь на среду, поскольку в прошедшие выходные состоялись игры в рамках Кубка Англии.

"Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью со счетом 1:1, матч прошел в Ноттингеме. "Мерсисайдцы" лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков в 20 матчах, "лесники" набрали 41 очко в 21 встрече, они идут на втором месте. Примечательно, что "Ноттингем Форест" не проиграл ни одного матча "Ливерпулю" в текущем сезоне чемпионата Англии. Ранее в гостевой встрече команда одержала победу со счетом 0:1.

В другом матче дня "Манчестер Сити" в добавленное ко второму тайму время упустил победу в гостевом матче с "Брентфордом" (2:2), ведя по ходу встречи в два мяча.

"Челси" дома сыграл вничью с "Борнмутом" (2:2), счет в концовке встречи прямым ударом со штрафного сравнял капитан лондонцев Рис Джеймс.

"Вест Хэм" со счетом 3:2 дома обыграл "Фулхэм", одержав первую победу под руководством Грэма Поттера.