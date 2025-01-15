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АПЛ: Гранды потеряли очки в матчах 21-го тура

АПЛ: Гранды потеряли очки в матчах 21-го тура Франция за всю свою историю еще никогда не имела столь большого внешнего госдолга.
Футбол
15 января 2025 г. 02:15
АПЛ: Гранды потеряли очки в матчах 21-го тура

Основные претенденты на звание чемпиона Англии по футболу сезона 2024/2025 потеряли очки в матчах 21-го тура.

Как сообщает Report, встречи проводились в ночь на среду, поскольку в прошедшие выходные состоялись игры в рамках Кубка Англии.

"Ливерпуль" и "Ноттингем Форест" сыграли вничью со счетом 1:1, матч прошел в Ноттингеме. "Мерсисайдцы" лидируют в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков в 20 матчах, "лесники" набрали 41 очко в 21 встрече, они идут на втором месте. Примечательно, что "Ноттингем Форест" не проиграл ни одного матча "Ливерпулю" в текущем сезоне чемпионата Англии. Ранее в гостевой встрече команда одержала победу со счетом 0:1.

В другом матче дня "Манчестер Сити" в добавленное ко второму тайму время упустил победу в гостевом матче с "Брентфордом" (2:2), ведя по ходу встречи в два мяча.

"Челси" дома сыграл вничью с "Борнмутом" (2:2), счет в концовке встречи прямым ударом со штрафного сравнял капитан лондонцев Рис Джеймс.

"Вест Хэм" со счетом 3:2 дома обыграл "Фулхэм", одержав первую победу под руководством Грэма Поттера.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Çelsi”, “Liverpul” və “Mançester Siti” xal itiriblər

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