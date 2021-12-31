АПЛ: Гол Роналду помог МЮ обыграть «Бернли»

"Манчестер Юнайтед" дома победил "Бернли" со счетом 3:1 в матче чемпионата Англии по футболу.

"Манчестер Юнайтед" дома победил "Бернли" со счетом 3:1 в матче чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд".

В составе победителей голы забили Скотт Матоминэй (8-я минута) и Криштиану Роналду (35), еще один мяч в собственные ворота отправил защитник гостей Бен Ми (27). За "Бёрнли" забил Аарон Леннон (38).

Болельщики "Манчестер Юнайтед" в начале встречи вывесили баннер с поздравлением бывшего главного тренера команды сэра Алекса Фергюсона, которому 31 декабря должно исполниться 80 лет.

После 18 сыгранных матчей команда Ральфа Рангника с 31 очком занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, "Бёрнли" с 11 очками в 16 встречах идет 18-м.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 3 января примет "Вулверхэмптон", "Бёрнли" днем ранее сыграет на выезде с "Лидсом".