АПЛ: Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Эвертон"

На стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился матч 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором местный «Эвертон» принимал "Манчестер Юнайтед".

На стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился матч 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), в котором местный «Эвертон» принимал "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, со счетом 2:1 победу одержали футболисты МЮ.

На пятой минуте матча счет открыл нападающий "Эвертона" Алекс Айоби. Через десять минут форвард гостевой команды Антони сравнял счет на табло. Под занавес первой половины матча нападающий "красных дьяволов" Криштиану Роналду вывел свою команду вперед. На 81-й минуте нападающий гостей Маркус Рэщфорд забил третий мяч своей команды, но после просмотра VAR судьи отменили взятие ворот из-за игры рукой.

Таким образом, после восьми проведенных матчей "Манчестер Юнайтед" располагается на пятой позиции в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 15 очков. "Эвертон" с 10 очками находится на 12-й позиции.