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АПЛ: Гол Рашфорда принес МЮ победу над "Вест Хэмом"

АПЛ: Гол Рашфорда принес МЮ победу над "Вест Хэмом" Состоялся матч 14 тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" дома принимал "Вест Хэм Юнайтед" из Лондона.
Футбол
30 октября 2022 г. 22:32
АПЛ: Гол Рашфорда принес МЮ победу над Вест Хэмом

Состоялся матч 14 тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" дома принимал "Вест Хэм Юнайтед" из Лондона.

Как передает Report, встреча между командами состоялась на стадионе "Олд Траффорд".

Хозяева смогли забить единственный гол к концу первой половины встречи, когда на 38-й минуте отличился английский нападающий Маркус Рашфорд после передачи Кристиана Эриксена.

После этой победы "красные дьяволы" набрали 23 очка и поднялись на пятое место турнирной таблицы. "Вест Хэм", у которого 14 очков, остался на 13 строчке.

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Версия на азербайджанском языке Reşfordun “Vest Hem”ə qolu “qırmızı şeytanlar”a qələbə qazandırıb

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