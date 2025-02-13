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АПЛ: "Эвертон" в добавленное время вырвал ничью у "Ливерпуля" в последнем дерби на "Гудисон Парк"

АПЛ: "Эвертон" в добавленное время вырвал ничью у "Ливерпуля" в последнем дерби на "Гудисон Парк" В английской Премьер-лиге по футболу состоялся ранее отложенный матч 15-го тура между "Эвертоном" и "Ливерпулем".
Футбол
13 февраля 2025 г. 02:18
АПЛ: Эвертон в добавленное время вырвал ничью у Ливерпуля в последнем дерби на Гудисон Парк

В английской Премьер-лиге по футболу состоялся ранее отложенный матч 15-го тура между "Эвертоном" и "Ливерпулем".

Как сообщает Report, это стало последним мерсисайдским дерби на стадионе "Гудисон Парк", где "синие" проводили домашние встречи. Со следующего сезона они будут играть на Everton Stadium.

Счет в матче открыли подопечные Дэвида Мойеса: на 11-й минуте Бето замкнул передачу Джарреда Брантуэйта. Однако всего через пять минут Алексис Мак Аллистер после точной передачи Мохамеда Салаха головой отправил мяч в ворота Пикфорда. В первом тайме, проходившем в условиях равной борьбы, других голов забито не было – 1:1. При этом главный судья Майкл Оливер показал желтую карточку пятерым игрокам.

Во втором тайме, на 73-й минуте, бомбардир "красных" Салах довел атаку своей команды до логического завершения – 1:2. Тем не менее, усилившие давление "синие" на 8-й добавленной минуте добились своего: Джеймс Тарковски восстановил статус-кво, установив окончательный счет – 2:2.

После матча между футболистами произошла потасовка. Абдулай Дукуре из "Эвертона" и Кёртис Джонс из "Ливерпуля" получили красные карточки, Кроме того, главный судья удалил с поля тренера "красных" Арне Слоту.

По итогам 24 сыгранных матчей у "Ливерпуля" в активе 57 очков и 1-е место в турнирной таблице, "Эвертон" заработал 27 баллов и расположился на 15-й строчке турнирной таблицы.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Qudison Park”dakı sonuncu Mersisayd derbisi dramatik sonla bitib

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