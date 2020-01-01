​АПЛ: "Эвертон" потерпел первое поражение при Анчелотти

"Манчестер Сити" одержал победу в матче 21-го тура АПЛ с "Эвертоном". Встреча, проходившая на стадионе "Этихад Стэдиум", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Как передает Report, все основные события матча проходили во втором тайме. На 51-й минуте Габриэл Жезус открыл счет. Илкай Гюндоган сделал проникающую передачу, Жезус остановил мяч, обыграл Мэйсона Холгейта и пробил в дальний верхний угол. Голкипер "Эвертона" Джордан Пикфорд дотянулся до мяча, но не смог спасти свою команду. Жезус забил еще один мяч на 58-й минуте. На этот раз бразилец получил передачу от Рияда Мареза и пробил в нижний угол, Пикфорд вновь дотянулся до мяча, но не спас "Эвертон".

Один мяч "Эвертон" отыграл на 71-й минуте. Голкипер "Манчестер Сити" Клаудио Браво сделал неудачную передачу, Ришарлисон перехватил мяч, а затем замкнул прострел Тео Уолкотта, забив в пустые ворота с нескольких метров.

"Манчестер Сити" набрал 44 очка, чемпионы Англии занимают 3-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 11 очков. При этом "красные" провели на два матча меньше. "Эвертон" с 25 очками располагается на 10-м месте. "Ириски" потерпели первое поражение под руководством Карло Анчелотти, который сменил на посту главного тренера Марку Силву.