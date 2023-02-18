АПЛ: "Челси" в десяти последних матчах одержал только одну победу, забив четыре мяча

В очередном матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" проиграл "Саутгемптону".

В очередном матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Челси" проиграл "Саутгемптону".

Как передает Report, после этой игры безвыигрышная серия "синих" достигла пяти матчей.

За последние десять матчей команда под руководством Грэма Поттера одержала лишь одну победу (над "Кристал Пэлас", 1:0), четырежды сыграла вничью и потерпела пять поражений.

Всего в этих матчах футболисты "Челси" смогли отличиться четыре раза. Помимо «Кристал Пэлас", игрокам «синих» удалось распечатать ворота "Ноттингем Форест" (1:1), "Фулхэма" (1:2) и "Вест Хэма" (1:1).

В следующем матче лондонцы сыграют в рамках чемпионата Англии в дерби с "Тоттенхэмом». Игра пройдет 26 февраля на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".