АПЛ: "Челси" потерял очки в лондонском дерби, "Сити" разгромил "Вест Хэм"

В английской Премьер-лиге по футболу состоялись матчи 20-м тура. "Кристал Пэлас" в лондонском дерби против "Челси" спасся от поражения в концовке матча, "Манчестер Сити" дома разгромил "Вест Хэм".

В английской Премьер-лиге по футболу состоялись матчи 20-го тура. "Кристал Пэлас" в лондонском дерби против "Челси" спасся от поражения в концовке встречи, "Манчестер Сити" дома разгромил "Вест Хэм".

Как сообщает Report , матч на "Селхерст Парк" в Лондоне завершился со счетом 1:1, а "Сити" забил в ворота "Вест Хэма" 4 мячей, пропустив один гол.

В дерби счет открыли "аристократы": на 14-й минуте Коул Палмер реализовал передачу Джейдона Санчо. Тем не менее, усилив давление, "орлы" добились своего на 82-й минуте. Жан-Филипп Матета замкнул передачу Эберечи Эзе, установив окончательный счет.

В параллельном матче "Манчестер Сити" забил четыре мяча лондонскому "Вест Хэму". На 10-й минуте чешский защитник "молотобойцев" Владимир Цоуфал забил в свои ворота. Эрлинг Холанд, отличившийся на 42-й и 55-й минутах, довел преимущество "горожан" до разгромного. Всего через три минуты Фил Фоден забил четвертый гол своей команды. Лондонцы смогли забить лишь один гол: на 71-й минуте Никлас Фюллкруг поразил ворота Стефана Ортегу.

В других прошедших параллельно матчах тура "Астон Вилла" обыграла "Лестер" (2:1), "Борнмут" выиграл у "Эвертона" (1:0), а "Брентфорд" разгромил "Саутгемптон" (0:5). До этого "Ньюкасл" обыграл "Тоттенхэм" на выезде – 1:2.

День завершится матчем "Брайтон" - "Арсенал". Центральный матч тура пройдет завтра в Мерсисайде. Лидер чемпионата "Ливерпуль" примет принципиального соперника "Манчестер Юнайтед".