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АПЛ: "Челси" потерял очки, а "Тоттенхэм" одержал победу

АПЛ: "Челси" потерял очки, а "Тоттенхэм" одержал победу Футболисты лондонского "Челси" сыграли вничью с "Бёрнли" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии.
Футбол
30 марта 2024 г. 21:30
АПЛ: Челси потерял очки, а Тоттенхэм одержал победу

Футболисты лондонского "Челси" сыграли вничью с "Бёрнли" в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии.

Как передает Report, встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 2:2. В составе "Челси" дубль оформил Коул Палмер (44-я и 78-я минуты), забивший первый мяч с пенальти. У "Бёрнли" отличились Джош Каллен (47) и Дара О'Ши (81).

В составе "Бёрнли" на 40-й минуте был удален Лоренц Ассиньон за вторую желтую карточку, а на 43-й минуте красную карточку получил главный тренер команды Венсан Компани.

В другом поединке тура "Тоттенхэм Хотспур" принимал в Лондоне "Лутон Таун". Хозяева поля одержали волевую победу со счетом 2:1.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Çelsi” xal itirib, “Tottenhem” isə qələbə qazanıb

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