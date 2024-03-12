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АПЛ: "Челси" переиграл "Ньюкасл"

АПЛ: "Челси" переиграл "Ньюкасл" Лондонский "Челси" обыграл "Ньюкасл" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
12 марта 2024 г. 02:21
АПЛ: Челси переиграл Ньюкасл

Лондонский "Челси" обыграл "Ньюкасл" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:2. В составе победителей отличились Николас Джексон (6-я минута), Коул Палмер (57) и Михаил Мудрик (76). У гостей мячи забили Александер Исак (43) и Джейкоб Мёрфи (90).

"Челси" (39 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. "Ньюкасл" (40) располагается строчкой выше. В следующем матче чемпионата Англии "Челси" 30 марта примет "Бёрнли", а "Ньюкасл" в этот же день дома сыграет с лондонским "Вест Хэмом".

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