АПЛ: "Челси" одержал уверенную победу над "Ливерпулем" в матче 35-го тура

"Челси" одержал победу над "Ливерпулем" в матче 35‑го тура чемпионата Англии по футболу.

"Челси" одержал победу над "Ливерпулем" в матче 35‑го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report , встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей голы забили Энцо Фернандес и Коул Палмер, реализовавший пенальти. У "красных" отличился Вирджил ван Дейк, автоголом "отметился" защитник мерсисайдцев Джарелл Кванса.

"Челси" набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице, "Ливерпуль" (82 очка) в прошлом туре досрочно стал чемпионом после победы над "Тоттенхэмом" — 5:1.

В следующем туре "Ливерпуль" 11 мая примет "Арсенал", "Челси" в этот же день сыграет на выезде с "Ньюкаслом".