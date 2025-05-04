АПЛ: "Челси" одержал уверенную победу над "Ливерпулем" в матче 35-го тура

"Челси" одержал победу над "Ливерпулем" в матче 35‑го тура чемпионата Англии по футболу.
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В составе победителей голы забили Энцо Фернандес и Коул Палмер, реализовавший пенальти. У "красных" отличился Вирджил ван Дейк, автоголом "отметился" защитник мерсисайдцев Джарелл Кванса.
"Челси" набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице, "Ливерпуль" (82 очка) в прошлом туре досрочно стал чемпионом после победы над "Тоттенхэмом" — 5:1.
В следующем туре "Ливерпуль" 11 мая примет "Арсенал", "Челси" в этот же день сыграет на выезде с "Ньюкаслом".