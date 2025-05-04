О нас

АПЛ: "Челси" одержал уверенную победу над "Ливерпулем" в матче 35-го тура

АПЛ: "Челси" одержал уверенную победу над "Ливерпулем" в матче 35-го тура "Челси" одержал победу над "Ливерпулем" в матче 35‑го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
4 мая 2025 г. 23:36
АПЛ: Челси одержал уверенную победу над Ливерпулем в матче 35-го тура

"Челси" одержал победу над "Ливерпулем" в матче 35‑го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

В составе победителей голы забили Энцо Фернандес и Коул Палмер, реализовавший пенальти. У "красных" отличился Вирджил ван Дейк, автоголом "отметился" защитник мерсисайдцев Джарелл Кванса.

"Челси" набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице, "Ливерпуль" (82 очка) в прошлом туре досрочно стал чемпионом после победы над "Тоттенхэмом" — 5:1.

В следующем туре "Ливерпуль" 11 мая примет "Арсенал", "Челси" в этот же день сыграет на выезде с "Ньюкаслом".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Çelsi” çempionluğunu elan etmiş “Liverpul” üzərində inamlı qələbə qazanıb

Самое важное

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi