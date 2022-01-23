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АПЛ: "Челси" обыграл "Тоттенхэм" и прервал серию из четырех игр без побед

АПЛ: "Челси" обыграл "Тоттенхэм" и прервал серию из четырех игр без побед Футболисты "Челси" победили "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в домашнем матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж".
Футбол
23 января 2022 г. 22:48
АПЛ: Челси обыграл Тоттенхэм и прервал серию из четырех игр без побед

Футболисты "Челси" победили "Тоттенхэм" со счетом 2:0 в домашнем матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, голы забили Хаким Зиеш (47-я минута) и Тиаго Силва (55).

"Челси" прервал серию из четырех матчей без побед в чемпионате Англии.

"Челси" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, набрав 47 очков в 24 матчах. "Тоттенхэм" идет седьмым, имея в активе 36 очков после 20 встреч. "Тоттенхэм" потерпел первое поражение в чемпионате после назначения на пост главного тренера итальянца Антонио Конте 2 ноября. За это время команда одержала шесть побед, три матча завершились вничью.

В следующем туре "Челси" 12 февраля дома примет "Арсенал", а 5 февраля сыграет на домашнем поле против "Плимута" в рамках 1/16 финала Кубка Англии. "Тоттенхэм" в 24-м туре АПЛ 9 февраля дома встретится с "Саутгемптоном", а 5 февраля в 1/16 финала Кубка Англии проведет домашний матч против "Брайтона".

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