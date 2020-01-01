АПЛ: ​"Челси" не сумел удержать победу в матче с "Брайтоном"

В Брайтоне завершился стартовый матч 21-го тура АПЛ. "Брайтон энд Хоув Альбион" принимал "Челси", встреча завершилась со счетом 1:1.

Как передает Report, гости открыли счет на 10-й минуте. "Челси" заработал угловой, Тэмми Абрахам пробил в нижний угол, но Аарон Муй выбил мяч. Правда, австралиец отбил мяч прямо во вратарскую, где находился Сезар Аспиликуэта. Капитан "Челси" в итоге спокойно отправил мяч в пустые ворота и открыл счет.

Отыграться хозяева смогли лишь в концовке встречи. На 84-й минуте "Брайтон" заработал угловой, Льюис Данк скинул мяч головой, а Алиреза Джаханбакш ударом через себя отправил мяч в угол ворот Кепы Аррисабалаги. В оставшееся время счет уже не изменился.

"Челси" с 36 очками занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. "Брайтон" располагается на 13-м месте с 24 очками.