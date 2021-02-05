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АПЛ: "Челси" нанес "Тоттенхэму" третье поражение подряд

АПЛ: "Челси" нанес "Тоттенхэму" третье поражение подряд "Челси" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
5 февраля 2021 г. 02:07
АПЛ: Челси нанес Тоттенхэму третье поражение подряд

"Челси" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 1:0 в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, единственный гол в лондонском дерби с пенальти забил Жоржиньо, отличившийся на 24-й минуте.

Для нового главного тренера "Челси" Томаса Тухеля матч стал третьим во главе команды. До этого "Челси" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (0:0) и обыграл "Бёрнли" (2:0). Команда не проигрывает "Тоттенхэму" в основное время на протяжении семи встреч, уступив лишь раз по пенальти в Кубке английской лиги в сентябре.

"Челси" поднялся на шестое место таблицы Английской премьер-лиги с 36 очками в 22 матчах. "Тоттенхэм" проиграл третий матч чемпионата подряд и идет восьмым, набрав 33 очка в 21 встрече.

В следующем туре "Челси" 7 февраля сыграет на выезде с идущим последним, 20-м "Шеффилд Юнайтед", "Тоттенхэм" в тот же день примет "Вест Бромвич", который располагается на предпоследней строчке.

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