АПЛ: "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью

"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе "Манчестер Юнайтед" забитым мячом отметился Джейдон Санчо (50-я минута). У "Челси" отличился Жоржиньо (67, с пенальти).
"Манчестер Юнайтед" набрал 18 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. "Челси" с 30 очками занимает первую строчку. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 2 декабря примет "Арсенал", а "Челси" днем ранее на выезде сыграет с "Уотфордом".