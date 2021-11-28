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АПЛ: "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью

АПЛ: "Челси" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью "Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
28 ноября 2021 г. 22:37
АПЛ: Челси и Манчестер Юнайтед сыграли вничью

"Челси" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

В составе "Манчестер Юнайтед" забитым мячом отметился Джейдон Санчо (50-я минута). У "Челси" отличился Жоржиньо (67, с пенальти).

"Манчестер Юнайтед" набрал 18 очков и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги. "Челси" с 30 очками занимает первую строчку. В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 2 декабря примет "Арсенал", а "Челси" днем ранее на выезде сыграет с "Уотфордом".

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