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АПЛ: "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре

АПЛ: "Челси" и "Ливерпуль" сыграли вничью в первом туре Лондонский "Челси" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
13 августа 2023 г. 21:55
АПЛ: Челси и Ливерпуль сыграли вничью в первом туре

Лондонский "Челси" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Счет на 18-й минуте открыл игрок "мерсисайдцев" Луис Диас. Спустя 19 минут Аксель Дисаси сравнял счет. В первом тайме арбитр дважды отменял забитые голы после просмотра видеоповтора. Сначала на 29-й минуте был отменен гол нападающего "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха, затем на 39-й минуте гол защитника "Челси" Бена Чилуэлла.

"Челси" провел первую официальную игру под руководством аргентинца Маурисио Почеттино, о назначении которого на пост главного тренера лондонской команды было объявлено в мае. Он сменил Фрэнка Лэмпарда, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Грэма Поттера 6 апреля.

В следующем туре "Челси" в гостях сыграет с "Вест Хэмом" 20 августа. "Ливерпуль" 19 августа примет "Борнмут".

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Liverpul” Londondan bir xalla qayıdıb

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