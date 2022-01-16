О нас
Report Georgia
Аудио новости

АПЛ: "Астон Вилла" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед"

АПЛ: "Астон Вилла" сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" "Манчестер Юнайтед" в гостях со счетом 2:2 сыграл вничью с "Астон Виллой" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
16 января 2022 г. 03:52
АПЛ: Астон Вилла сыграла вничью с Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" в гостях со счетом 2:2 сыграл вничью с "Астон Виллой" в матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме.

Оба гола в составе "Манчестер Юнайтед" забил португальский полузащитник Бруну Фернандеш (6-я, 67-я минута). У "Астон Виллы" отличились Джейкоб Рэмзи (77) и Филиппе Коутиньо (82).

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 32 очка в 20 матчах. "Астон Вилла" располагается на 13-й позиции с 23 очками. 19 января команда из Манчестера в гостях сыграет перенесенный матч 17-го тура с "Брентфордом". "Астон Вилла" 22 января в гостях встретится с "Эвертоном" в рамках 23-го тура.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана
12 января 2022 г. 15:36
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
Возбуждено уголовное дело в связи с провокацией Армении на кельбаджарском направлении
12 января 2022 г. 10:40
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
В апелляционной жалобе Вугара Сафарли упоминаются Али Гасанов и его сын
11 января 2022 г. 18:46
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
Проект закона о репродуктивном здоровье будет обсужден в Милли Меджлисе
11 января 2022 г. 15:55
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
Министр культуры назначил нового советника и заведующих отделами
11 января 2022 г. 15:50
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
Из Украины в Азербайджан возвращены до 1,4 тыс. незаконных мигрантов
11 января 2022 г. 14:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi