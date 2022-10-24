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АПЛ: «Астон Вилла» разгромно победила в первом матче после увольнения Джеррарда

АПЛ: «Астон Вилла» разгромно победила в первом матче после увольнения Джеррарда 23 октября состоялись матчи 13-го тура английской Премьер-лиги. В первой встрече «Астон Вилла» принимала «Брентфорд», во второй «Лестер Сити» гостил у «Вулверхэмптона», а в третьей «Фулхэм» играл на выезде с «Лидс Юнайтед».
Футбол
24 октября 2022 г. 03:08
АПЛ: «Астон Вилла» разгромно победила в первом матче после увольнения Джеррарда

23 октября состоялись матчи 13-го тура английской Премьер-лиги. В первой встрече «Астон Вилла» принимала «Брентфорд», во второй «Лестер Сити» гостил у «Вулверхэмптона», а в третьей «Фулхэм» играл на выезде с «Лидс Юнайтед».

Как передает Report, «Астон Вилла» проводила свой первый матч после увольнения Стивена Джеррарда.

«Львы» вышли вперёд уже в самом начале матча, когда на второй минуте отличился Леон Бэйли с передачи Дугласа Луиса. Через пять минут хозяева укрепили преимущество благодаря голу Дэнни Ингса, ассистировал ему Леон Бэйли. Ещё через семь минут Дэнни Ингс оформил дубль, уверенно реализовав 11-метровый удар. На 59-й минуте Олли Уоткинс довёл счёт до разгромного – 4:0.

В матче между «Лидсом» и «Фулхэмом» сначала отличились хозяева благодаря усилиям Родриго на 20-й минуте. На 26-й минуте «дачники» сравняли счёт после гола Александра Митровича. На 74-й минуте лондонцы и вовсе вышли вперёд – гол на счету Бобби Рида (точная передача у Андреаса Перейры). На 84-й минуте бывший игрок «Челси» Виллиан сумел забить свой первый мяч после возвращения в АПЛ. На 91-й минуте хозяева сократили отставание благодаря голу Крисенсио Саммервилла. Итоговый счёт встречи — 3:1 в пользу «Фулхэма».

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