АПЛ: "Арсенал" забил пять безответных голов в ворота "Бернли"

"Арсенал" обыграл "Бёрнли" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Арсенал" обыграл "Бернли" в матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча в Бернли завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей, голы забили Мартин Эдегор (4-я минута), Букайо Сака (41; 47, с пенальти), Леандро Троссард (66) и Кай Хаверц (78).

В прошлом туре лондонцы разгромили на выезде со счетом 6:0 "Вест Хэм". Также клуб обновил личный рекорд по голам со стандартов за один сезон, отличившись подобным образом 24 раза.

"Арсенал" выиграл пятый матч подряд и с 55 очками идет вторым в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). "Бернли" располагается на предпоследней, 19-й строчке (13).