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АПЛ: "Арсенал" вырвал ничью у "Челси" на последних минутах

АПЛ: "Арсенал" вырвал ничью у "Челси" на последних минутах Прошел матч 9-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами - "Челси" и "Арсеналом". Команды играли на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.
Футбол
21 октября 2023 г. 23:28
АПЛ: Арсенал вырвал ничью у Челси на последних минутах

Прошел матч 9-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами - "Челси" и "Арсеналом". Команды играли на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Как передает Report, команды сыграли вничью со счетом 2:2.

В первом тайме, на 15-й минуте, в ворота "Арсенала" был назначен пенальти - Коул Палмер успешно реализовал 11-метровый удар, выведя "Челси" вперед. В начале второго тайма, на 48-й минуте, украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик поразил ворота "Арсенала", удвоив преимущество хозяев. На 77-й минуте полузащитник гостей Деклан Райс отыграл один мяч. На 84-й минуте Леандро Троссард сравнял счет, установив окончательный итог встречи - 2:2.

После этого, "Челси" занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков по итогам девяти проведенных матчей. "Арсенал" располагается на второй позиции, у "канониров" 21 очко в девяти встречах.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: "Çelsi" "Arsenal"la matçda qələbəni əldən verib

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