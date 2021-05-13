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АПЛ: "Арсенал" в гостях обыграл "Челси"

АПЛ: "Арсенал" в гостях обыграл "Челси" В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" прошел центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги "Челси" - "Арсенал"
Футбол
13 мая 2021 г. 01:59
АПЛ: Арсенал в гостях обыграл Челси

В Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" прошел центральный матч 36-го тура английской Премьер-лиги "Челси" - "Арсенал".

Как передает Report, "канониры" одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 16-й минуте игроком гостей Эмилем Смит Роу.

"Челси" в 35 матчах набрал 64 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая "Ливерпуль" на 7 очков (у мерсисайдцев два матча в запасе). "Арсенал" (55) - поднялся на восьмое место. "Канониры" отстают от 5-го места (дающего право выступить в Лиге Европы в следующем сезоне) на три очка, однако у всех команд, располагающихся на местах с 5-го по 7-е, есть хотя бы один матч в запасе.

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