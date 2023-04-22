АПЛ: "Арсенал" ушел от поражения в матче с аутсайдером "Саутгемптоном"

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Саутгемптоном" в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 3:3. В составе гостей отличились Карлос Алькарас (1-я минута), Тео Уолкотт (14) и Дуже Чалета-Цар (66). У хозяев мячи забили Габриэль Мартинелли (20), Мартин Эдегор (88) и Букайо Сака (90).

"Арсенал" (75 очков) лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда продлила серию без побед до трех матчей. Лондонский клуб опережает на пять баллов идущий на второй строчке "Манчестер Сити", который имеет две игры в запасе. "Саутгемптон" (24) занимает последнюю позицию.