АПЛ: "Арсенал" разгромил "Кристал Пэлас" со счетом 5:1

"Арсенал" в гостях разгромил "Кристал Пэлас" в матче 17-го тура английской Премьер-лиги со счетом 4:1.

"Арсенал" в гостях разгромил "Кристал Пэлас" в матче 17-го тура английской Премьер-лиги со счетом 5:1.

Как сообщает Report, матч прошел на Selhurst Park Stadium под руководством главного судьи Саймона Хупера.

Дубль за "Арсенал" оформили Габриэл Жезус — 6-я и 15-я минуты. Еще по голу забили Кай Хаверц — 38-я, Габриэл Мартинелли — 60-я и Деклан Райс — 84-я.

Один мяч за "Кристал Пэлас" отыграл Исмаила Сарр — 11-я минута.

После этой игры "Арсенал" идет на 3-й строчке в таблице АПЛ с 33 очками. "Кристал Пэлас" занимает 15-е место с 16 очками. Следом идет "Ноттингем Форест" (31). Единоличным лидером турнирной таблицы Премьер-лиги является "Ливерпуль" (36 очков, два матча в запасе) под руководством нидерландского специалиста Арне Слота.



