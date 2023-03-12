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АПЛ: "Арсенал" разгромил "Фулхэм" и оторвался от "Ман Сити"

АПЛ: "Арсенал" разгромил "Фулхэм" и оторвался от "Ман Сити" В рамках 27 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Фулхэм» принимал на своем поле лондонский «Арсенал».
Футбол
12 марта 2023 г. 20:19
АПЛ: Арсенал разгромил Фулхэм и оторвался от Ман Сити

В рамках 27 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Фулхэм" принимал на своем поле лондонский "Арсенал".

Как передает Report, встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Леандро Троссар классно навесил в штрафную соперника после углового, а бразильский защитник «канониров» выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в сетку. Через пять минут подопечные Микеля Артеты удвоили свое преимущество. Все тот же Троссар подал на дальнюю штангу, где Мартинелли опередил соперника и увеличил счет.

В добавленное к первому тайму время Мартин Эдегор, убрав защитников на замахе, в третий раз поразил ворота Бернда Лено. В качестве ассистента ему снова выступил Троссар.

После 27 туров АПЛ у "Арсенала" стало 66 набранных очков. Команда Микеля Артеты снова оторвалась от идущего на втором месте в турнирной таблице "Манчестер Сити" на пять очков. В этом туре "горожане" обыграли "Кристал Пэлас" 1:0. Тройку лидеров замыкает "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" только что завершили свой матч против "Саутгемптона" (0:0).

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