АПЛ: "Арсенал" разгромил "Фулхэм" и оторвался от "Ман Сити"

В рамках 27 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Фулхэм» принимал на своем поле лондонский «Арсенал».

В рамках 27 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) "Фулхэм" принимал на своем поле лондонский "Арсенал".

Как передает Report, встреча завершилась разгромной победой гостей со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт на 21-й минуте. Леандро Троссар классно навесил в штрафную соперника после углового, а бразильский защитник «канониров» выпрыгнул выше всех и головой отправил мяч в сетку. Через пять минут подопечные Микеля Артеты удвоили свое преимущество. Все тот же Троссар подал на дальнюю штангу, где Мартинелли опередил соперника и увеличил счет.

В добавленное к первому тайму время Мартин Эдегор, убрав защитников на замахе, в третий раз поразил ворота Бернда Лено. В качестве ассистента ему снова выступил Троссар.

После 27 туров АПЛ у "Арсенала" стало 66 набранных очков. Команда Микеля Артеты снова оторвалась от идущего на втором месте в турнирной таблице "Манчестер Сити" на пять очков. В этом туре "горожане" обыграли "Кристал Пэлас" 1:0. Тройку лидеров замыкает "Манчестер Юнайтед". "Красные дьяволы" только что завершили свой матч против "Саутгемптона" (0:0).