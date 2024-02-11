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АПЛ: "Арсенал" отправил шесть безответных мячей в ворота "Вест Хэма"

АПЛ: "Арсенал" отправил шесть безответных мячей в ворота "Вест Хэма" "Арсенал" нанес разгромное поражение "Вест Хэму" в лондонском дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
11 февраля 2024 г. 20:14
АПЛ: Арсенал отправил шесть безответных мячей в ворота Вест Хэма

"Арсенал" нанес разгромное поражение "Вест Хэму" в лондонском дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая на домашнем стадионе "Вест Хэма", завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Букайо Сака (41-я, 63-я минуты), также отличились Вильям Салиба (32), Габриэл Магальяйнс (44), Леандро Троссард (45+2) и Деклан Райс (65).

В последний раз до этого "Арсенал" обыгрывал соперника в Английской премьер-лиге (АПЛ) с разницей в шесть мячей 4 февраля 2012 года, когда команда дома разгромила "Блэкберн" со счетом 7:1.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес второй раз проиграл в АПЛ с шестью пропущенными мячами. В августе 2009 года ливерпульский "Эвертон" под руководством шотландца уступил со счетом 1:6 "Арсеналу".

"Канониры" (52 очка) занимают третье место в турнирной таблице АПЛ. "Вест Хэм" (36) располагается на восьмой строчке. Команда продлила серию без побед во всех турнирах до семи матчей.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” Konfrans Liqasının qalibini darmadağın edib

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