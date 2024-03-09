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АПЛ: "Арсенал" одержал восьмую подряд победу

АПЛ: "Арсенал" одержал восьмую подряд победу Лондонский футбольный клуб "Арсенал" на своем поле обыграл "Брентфорд" в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футбол
9 марта 2024 г. 23:42
АПЛ: Арсенал одержал восьмую подряд победу

Лондонский футбольный клуб "Арсенал" на своем поле обыграл "Брентфорд" в матче 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча, прошедшая в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Деклан Райс (19-я минута) и Кай Хаверц (86). У "Брентфорда" мяч забил Йоан Висса (45+4).

"Арсенал" одержал восьмую победу подряд в чемпионате Англии и стал лидером турнирной таблицы, набрав 64 очка и опередив имеющие по матчу в запасе "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". "Канониры" не проигрывают в АПЛ с 31 декабря 2023 года. "Брентфорд" с 36 очками идет 15-м.

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Версия на азербайджанском языке İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal” qələbə qazanaraq zirvəyə yüksəlib

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