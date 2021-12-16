АПЛ: "Арсенал" обыграл "Вест Хэм" в лондонском дерби

В Лондоне на стадионе "Эмирейтс - Эшбертон Гроув" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" принимал "Вест Хэм Юнайтед".

В Лондоне на стадионе "Эмирейтс - Эшбертон Гроув" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" принимал "Вест Хэм Юнайтед".

Как передает Report, хозяева одержали победу - 2:0.

Счет был открыт в начале второго тайма. На 48-й минуте отличился форвард Габриэл Мартинелли, ему ассистировал Александр Ляказетт.

С 67-й минуты "молотобойцы" играли в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил защитник Владимир Цоуфал. На 69-й минуте Ляказетт мог удвоить преимущество своей команды с пенальти, но не реализовал 11-метровый.

На 87-й минуте гол забил Эмиль Смит-Роу, результативную передачу отдал Букайо Сака.

"Арсенал" набрал 29 очков в 17 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. "Вест Хэм" за 17 матчей заработал 28 очков, команда располагается на 5-м месте в таблице. Лидирует в турнире "Манчестер Сити", в активе "горожан" 41 очко после 17 туров.