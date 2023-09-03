АПЛ: "Арсенал" обыграл МЮ, забив дважды в конце встречи

Лондонский "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Лондонский "Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Report, встреча, которая прошла в Лондоне, завершилась со счетом 3:1.

На 27 минуте счет открыл Маркус Рашфорд, но уже через минуту Мартин Эдегор забил ответный мяч. В самом конце встречи футболисты хозяев поля Деклан Райс и Габриэл Жезус принесли точными ударами победу своей команде.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Арсенал" занимает пятое место, набрав десять очков. "Манчестер Юнайтед" располагается на 11-й строчке, имея в активе шесть баллов.

В следующем туре "Арсенал" сыграет с "Эвертоном". Матч состоится 17 сентября. МЮ 16 сентября встретится с "Брайтоном".