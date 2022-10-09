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АПЛ: "Арсенал" обыграл "Ливерпуль"

АПЛ: "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" "Арсенал" дома со счетом 3:2 обыграл "Ливерпуль" в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
9 октября 2022 г. 22:47
АПЛ: Арсенал обыграл Ливерпуль

"Арсенал" дома со счетом 3:2 обыграл "Ливерпуль" в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

В составе победителей голы забили Габриэл Мартинелли (1-я минута) и Букайо Сака (45+5, 76 - с пенальти). У "Ливерпуля" отличились Дарвин Нуньес (34) и Роберто Фирмино (53).

В других матчах игрового дня "Кристал Пэлас" на своем поле переиграл "Лидс" со счетом 2:1, "Вест Хэм" дома со счетом 3:1 одержал победу над "Фулхэмом".

"Арсенал" благодаря победе возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты набрали 24 очка в 9 матчах. "Ливерпуль" - 10-й, команда набрала 10 очков в 8 встречах.

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