АПЛ: "Арсенал" обыграл "Ливерпуль"

"Арсенал" дома со счетом 3:2 обыграл "Ливерпуль" в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

"Арсенал" дома со счетом 3:2 обыграл "Ливерпуль" в матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне.

В составе победителей голы забили Габриэл Мартинелли (1-я минута) и Букайо Сака (45+5, 76 - с пенальти). У "Ливерпуля" отличились Дарвин Нуньес (34) и Роберто Фирмино (53).

В других матчах игрового дня "Кристал Пэлас" на своем поле переиграл "Лидс" со счетом 2:1, "Вест Хэм" дома со счетом 3:1 одержал победу над "Фулхэмом".

"Арсенал" благодаря победе возглавил турнирную таблицу чемпионата Англии. Подопечные Микеля Артеты набрали 24 очка в 9 матчах. "Ливерпуль" - 10-й, команда набрала 10 очков в 8 встречах.