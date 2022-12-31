АПЛ: «Арсенал» обыграл «Брайтон»

«Арсенал» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 4:2.

«Арсенал» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 4:2.

Как передает Report, команда Микеля Артеты одержала пятую победу подряд.

На 2-й минуте встречи Букайо Сака открыл счет. Перед перерывом Мартин Эдегор увеличил преимущество «канониров».

В начале второго тайма Эдди Нкетиа довел счет до крупного. На 65-й минуте хозяевам удалось отыграть один мяч — гол забил японец Каору Митома. Однако Мартинелли почти сразу вернул гостям преимущество в три мяча. Окончательный счет в игре установил 18-летний Эван Фергюсон, спасший «Брайтон» от разгрома.

«Арсенал» набрал 43 очка и лидирует в турнирной таблице. «Брайтон», имея 24 очка, идет на 8-й строчке.