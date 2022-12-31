О нас

АПЛ: «Арсенал» обыграл «Брайтон»

АПЛ: «Арсенал» обыграл «Брайтон» «Арсенал» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 4:2.
Футбол
31 декабря 2022 г. 23:41
АПЛ: «Арсенал» обыграл «Брайтон»

«Арсенал» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 18-го тура чемпионата Англии — 4:2.

Как передает Report, команда Микеля Артеты одержала пятую победу подряд.

На 2-й минуте встречи Букайо Сака открыл счет. Перед перерывом Мартин Эдегор увеличил преимущество «канониров».

В начале второго тайма Эдди Нкетиа довел счет до крупного. На 65-й минуте хозяевам удалось отыграть один мяч — гол забил японец Каору Митома. Однако Мартинелли почти сразу вернул гостям преимущество в три мяча. Окончательный счет в игре установил 18-летний Эван Фергюсон, спасший «Брайтон» от разгрома.

«Арсенал» набрал 43 очка и лидирует в турнирной таблице. «Брайтон», имея 24 очка, идет на 8-й строчке.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
СМИ: Турция перестала выдавать туристические ВНЖ гражданам РФ
28 декабря 2022 г. 00:36
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
Президент Молдовы заявила о прекращении всех отношений с руководством РФ
30 декабря 2022 г. 00:33
Пеле скончался
Пеле скончался
29 декабря 2022 г. 23:00
Президент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие в заседании глав государств СНГ в Петербурге
26 декабря 2022 г. 21:37
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
Starlink начинает свою деятельность в Азербайджане
30 декабря 2022 г. 17:19
В Баку на кругу 20 января будет ограничено движение транспорта
В Баку на кругу "20 января" будет ограничено движение транспорта
29 декабря 2022 г. 09:58
Производитель БПЛА Байрактар приступает к деятельности в Азербайджане
Производитель БПЛА "Байрактар" приступает к деятельности в Азербайджане
26 декабря 2022 г. 13:08
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
Россия обстреляла родильное отделение херсонской больницы
28 декабря 2022 г. 00:16
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
В Азербайджане дан старт разработке стратегии цифровой экономики
26 декабря 2022 г. 12:20
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
СМИ: В российском Курске сообщают о взрывах в районе аэродрома
25 декабря 2022 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi