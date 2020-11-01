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АПЛ: "Арсенал" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед"

АПЛ: "Арсенал" на выезде обыграл "Манчестер Юнайтед" "Арсенал" в гостях переиграл "Манчестер Юнайтед" в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
1 ноября 2020 г. 22:36
АПЛ: Арсенал на выезде обыграл Манчестер Юнайтед
Пьер-Эмерик Обамеянг

"Арсенал" в гостях переиграл "Манчестер Юнайтед" в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонского клуба.

Единственный мяч с пенальти забил Пьер-Эмерик Обамеянг на 69-й минуте.

"Арсенал" в турнирной таблице поднялся на восьмое место, набрав 12 очков в 7 матчах, "Манчестер Юнайтед" располагается на 15-й строчке, имея в активе 7 очков после 6 игр. В следующем туре команда из Лондона 8 ноября примет "Астон Виллу", МЮ днем ранее на выезде сыграет с "Эвертоном".

В других матчах игрового дня "Саутгемптон" на выезде со счетом 4:3 обыграл "Астон Виллу", "Ньюкасл" на своем поле оказался сильнее "Эвертона" (2:1).

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