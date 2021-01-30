АПЛ: "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" не выявили победителя

В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" состоялся центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".

В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" состоялся центральный матч 21-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" - "Манчестер Юнайтед".

Как передает Report, встреча завершилась вничью - 0:0.

В 21 матче "Манчестер Юнайтед" набрал 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. "Канониры" (31) - на 8-м месте. Лидером соревнований является "Манчестер Сити" (44). В тройку лидеров турнира также входит "Лестер Сити" (39).

Следующий матч манкунианцы проведут во вторник, 2 февраля - дома примут "Саутгемптон". "Арсенал" в этот же день в гостях встретится с "Вулверхэмптон Уондерерс".

Матч первого круга "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" завершился победой лондонцев со счётом 1:0.