АПЛ: "Арсенал" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас"

В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" - "Кристал Пэлас".

В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" - "Кристал Пэлас".

Как передает Report, встреча завершилась вничью - 0:0.

Подопечные Микеля Артеты, набрав 24 очка, занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" (23) - на 13-м месте. Лидером соревнований является "Манчестер Юнайтед" (36).

"Арсенал", сыграв сегодня вничью, прервал свою трехматчевую победную серию в АПЛ.

В следующем туре "канониры" примут "Ньюкасл Юнайтед". Матч запланирован на понедельник, 18 января. Подопечные Роя Ходжсона днем ранее сыграют в гостях с "Манчестер Сити".