О нас
Report Georgia
Аудио новости

АПЛ: "Арсенал" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас"

АПЛ: "Арсенал" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас" В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" - "Кристал Пэлас".
Футбол
15 января 2021 г. 02:02
АПЛ: Арсенал дома сыграл вничью с Кристал Пэлас

В Лондоне на стадионе "Эмирейтс" состоялся матч 18-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" - "Кристал Пэлас".

Как передает Report, встреча завершилась вничью - 0:0.

Подопечные Микеля Артеты, набрав 24 очка, занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" (23) - на 13-м месте. Лидером соревнований является "Манчестер Юнайтед" (36).

"Арсенал", сыграв сегодня вничью, прервал свою трехматчевую победную серию в АПЛ.

В следующем туре "канониры" примут "Ньюкасл Юнайтед". Матч запланирован на понедельник, 18 января. Подопечные Роя Ходжсона днем ранее сыграют в гостях с "Манчестер Сити".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое важное

ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах
ИСЕСКО подготовит доклад по итогам визита в Карабах
14 января 2021 г. 17:22
Шуша может стать столицей исламского мира
Шуша может стать столицей исламского мира
14 января 2021 г. 17:05
Вугар Сафарли арестован
Вугар Сафарли арестован
14 января 2021 г. 16:08
Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха
Президент Пакистана поздравил Азербайджан с освобождением Карабаха
14 января 2021 г. 13:39
Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину
Сотрудник Ходжалинского дорожного управления наехал на мину
14 января 2021 г. 10:39
Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
Минобороны: Азербайджанская армия не нарушала режим прекращения огня
13 января 2021 г. 18:20
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
МИД Азербайджана: Мы отвергаем необоснованные обвинения МИД Армении
13 января 2021 г. 17:03
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
Салим аль-Малик: Азербайджан входит в число ведущих стран мира
13 января 2021 г. 14:56
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
Мехрибан Алиева поручила подготовить концепцию Музея Победы
13 января 2021 г. 12:15
Президент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял гендиректора ИСЕСКО
13 января 2021 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi