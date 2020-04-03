Апелляция "Манчестер Сити" может быть рассмотрена в формате видеоконференции

Руководство английского футбольного клуба "Манчестер Сити" надеется, что слушание в Спортивном арбитражном суде по апелляции клуба на исключение из Лиги чемпионов состоится в мае-июне и пройдёт в формате видеоконференции.

Как сообщает Report со ссылкой на The Athletic, клуб уже выразил полную готовность на слушание в дистанционном формате и хочет, чтобы проблема решилась как можно быстрее. Пока, однако, апелляция клуба не включена в список 18 дел, которые запланированы судом к рассмотрению с 23 апреля по 26 июня.

Напомним, что в феврале 2020 года "Манчестер Сити" был на два года отстранён от участия в еврокубках за нарушение правил финансового фэйр-плей.