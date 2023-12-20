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Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром "Атлетико" за всю историю

Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром "Атлетико" за всю историю Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн отметился дублем в матче чемпионата Испании с "Хетафе".
Футбол
20 декабря 2023 г. 07:20
Антуан Гризманн стал лучшим бомбардиром Атлетико за всю историю

Нападающий мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн отметился дублем в матче чемпионата Испании с "Хетафе".

Как передает Report со ссылкой на Opta Sport, французский футболист забил свой 173-й мяч за "Атлетико" и стал лучшим бомбардиром в истории испанского клуба, сравнявшись по голам с Луисом Араганесом.

Напомним, "Атлетико" и "Хетафе" не выявили победителя в матче 18-го тура чемпионата Испании — 3:3. Игра прошла на стадионе "Цивитас Метрополитано" в Мадриде.

"Атлетико" сравнялся с "Барселоной" по количеству очков – их стало по 35. Каталонцы по дополнительным показателям занимают третью позицию, а мадридцы идут четвёртыми. "Хетафе" занимает восьмое место с 26 очками. Лидером испанской Примеры является "Жирона".

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