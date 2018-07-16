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    Антуан Гризманн готов получить "Золотой мяч"

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Форвард сборной Франции Антуан Гризманн ответил на вопросы журналистов после победы в финале ЧМ-2018.

    Как сообщает российское бюро Report, лучший нападающий французов отметил, что еще не до конца понимает своего счастья.

    "Нам удалось написать новую страницу в истории и теперь надо этим насладиться. Я очень рад, что нам это удалось", - сказал Гризманн.

    Он отметил, что все игроки старались делать лучше, выложиться по полной, чтобы забыть о поражении в финале Евро-2016.

    "У нас не так много игроков, которые остались с Евро-2016. Новые игроки великолепно себя показали. Мы работали, как одна команда. В этом была наша сила и я горжусь, что являюсь ее частью", - сказал чемпион мира.

    Ему напомнили, что этот год сложился для него удачно и теперь он главный претендент на звание "Лучшего игрока мира - 2018".

    "Мне еще предстоит сыграть Суперкубок Европы. Это будет важный матч для Атлетика. Но для подготовки к этой игре, надо хорошенько отдохнуть во Франции. 

    Не знаю ничего насчет Золотого мяча. Пока он не у меня в руках", - отметил Гризманн.

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