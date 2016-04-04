Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Италии по футболу Антонио Конте заключил контракт с "Челси".

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт лондонского клуба, срок его соглашения рассчитан на три года.

46-летний специалист возглавит команду с нового сезона. До этого А.Конте будет выступать на предстоящем во Франции "ЕВРО-2016" в составе сборной Италии.

Как отмечает The Sun, в первый сезон в новой команде главный тренер заработает 6 млн. евро.

Отметим, что за время карьеры в качестве главного тренера А.Конте также проработал в итальянских клубах "Бари", "Аталанта", "Сиена" и "Ювентус".

В настоящее время "Челси", расставшийся в декабре прошлого года с Жозе Моуринью из-за неудачных результатов, возглавляет Гус Хиддинк.