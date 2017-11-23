Антонио Конте: Перед игрой с "Карабахом" я сказал своим игрокам быть очень бдительными

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Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Главный тренер футбольного клуба "Челси" Антонио Конте поделился своими мыслями после гостевого матча его команды в рамках 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов против "Карабаха", в котором его команда разгромила хозяев поля со счетом 4:0.

Как передает Report, в своем интервью каналу "Идман Азербайджан" (İdman Azərbaycan), он сказал, что перед игрой призвал своих игроков быть очень бдительными.

"Карабах" очень хорошая команда. Доказательством этому являются две игры против "Атлетико" и игра против "Ромы". Перед игрой я сказал своим футболистам быть очень бдительными", - заявил А. Конте.

Итальянский специалист отметил также, что Баку для него счастливый город. Так, два года назад, еще будучи у руля национальной сборной Италии, его подопечные пробились в основную часть Чемпионата Европы 2016 года по футболу именно после успеха в Баку. Сегодня же "Челси" под руководством А. Конте вышел в плэй-офф Лиги Чемпионов благодаря успеху его команды в столице Азербайджана.