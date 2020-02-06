Английский клуб заявил футболиста сборной Азербайджана на Лигу Европы

Английский клуб "Вулверхэмптон" заявил футболиста сборной Азербайджана Рената Дадашова на Лигу Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, имя 21-летнего нападающего включено в заявочный лист на вторую половину сезона.

Однако в заявочном листе гражданство Дадашова указано как германское. Футболист выйдет на поле под 40-м номером.

В 1/16 финала "Вулверхэмптон" сыграет с испанской "Эспаньол".

Ренат Дадашов первую половину сезона на условиях аренды провел в португальском "Пасуш де Феррейра".